Россиянка привезла из Турции наркотическую шоколадку и попалась с ней в Пулково

В Пулково поймали гражданку России, которая привезла из Турции наркотический шоколад. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, во время осмотра ручной клади женщины, которая прибыла из Турции, у нее обнаружили вскрытую плитку шоколада. При этом упаковка лакомства содержала информацию о том, что в его составе содержится каннабис.

Сладость отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в шоколаде действительно содержится наркотическое вещество. Хозяйку запрещенного груза задержали.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушительницы. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двоих москвичей, маскировавших наркотики под конфеты, задержали полицейские.