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Россиянка решила уединиться с партнером в машине и потеряла сознание

В Калужской области женщина потеряла сознание во время соития в машине

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Shutterstock

В Калужской области свидание пары закончилось приездом медиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Боровске. Как рассказал собеседник, мужчина и женщина решили уединиться в машине. Во время соития 41-летняя россиянка потеряла сознание.

Партнер обратил внимание на самочувствие женщины и вызвал скорую помощь. Когда специалисты прибыли на место, спасти пострадавшую им не удалось. По какой причине это произошло, неизвестно.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Тюмени девушка потеряла сознание в момент, когда решила открыть дверь подъезда. Выяснилось, что окровавленная россиянка взялась за ручку двери в тот же момент, когда нажала на кнопку домофона.

Девушке оторвало часть ногтя, у нее наблюдались сбои с сердцем и кратковременные потери сознания. По словам представителей управляющей компании, проблему устранили.

Ранее на Украине сотрудники военкомата избили мужчину до потери сознания.

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