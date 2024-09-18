В Петербурге изымут десятки объектов недвижимости для строительства ВСМ

Росжелдор определил список участков и зданий, которые будут изъяты у собственников под строительство дополнительных путей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Речь идет об участке «Санкт-Петербург-Главный — Обухово II», пишет РБК.

В перечень вошли 14 земельных участков и 11 объектов недвижимости. В числе перечисленных активов находятся земли, принадлежащие ООО «Строительная компания Бриз», владельцу ТРК «Галерея». В частности, речь идет о двух участках площадью 467 и 7 кв метров, находящихся за пределами торгового центра.

Наиболее значительные изменения коснутся местного отделения Всероссийского общества автомобилистов в муниципальном образовании «Балканский». Организация должна предоставить 2 тыс кв метров земли в районе станции «Сортировочная» для строительства гаражей, а также 3,5 тыс кв метров рядом со станцией «Обухово» для хранения автотехники. Кроме того, для нужд складирования будет изъят участок площадью 420 кв метров на улице Салова, который в настоящее время арендован компанией ООО «Путьрем-Сервис».

До этого в РЖД рассказали, что для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) за один год потребуются примерно 39 тысяч человек.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.