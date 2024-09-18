Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге изымут десятки объектов недвижимости для строительства ВСМ

Росжелдор определил участки и объекты, которые изымут под строительство ВСМ

close
Shutterstock/fornStudio

Росжелдор определил список участков и зданий, которые будут изъяты у собственников под строительство дополнительных путей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Речь идет об участке «Санкт-Петербург-Главный — Обухово II», пишет РБК.

В перечень вошли 14 земельных участков и 11 объектов недвижимости. В числе перечисленных активов находятся земли, принадлежащие ООО «Строительная компания Бриз», владельцу ТРК «Галерея». В частности, речь идет о двух участках площадью 467 и 7 кв метров, находящихся за пределами торгового центра.

Наиболее значительные изменения коснутся местного отделения Всероссийского общества автомобилистов в муниципальном образовании «Балканский». Организация должна предоставить 2 тыс кв метров земли в районе станции «Сортировочная» для строительства гаражей, а также 3,5 тыс кв метров рядом со станцией «Обухово» для хранения автотехники. Кроме того, для нужд складирования будет изъят участок площадью 420 кв метров на улице Салова, который в настоящее время арендован компанией ООО «Путьрем-Сервис».

До этого в РЖД рассказали, что для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) за один год потребуются примерно 39 тысяч человек.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами