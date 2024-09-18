Стало известно о погибшем после стрельбы у офиса Wildberries

Один человек погиб и двое получили ранения после стрельбы у офиса Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.
«По предварительным данным, один человек погиб и два получили ранения», — отмечает агентство.
18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.
Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.
В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.
Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.
Ранее были установлены личности двух пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries.