«Пошел вон, бомж»: Бакальчук рассказал о начале стрельбы у офиса Wildberries

Охрана бизнес-центра, где находится офис Wildberries, отказалась пускать внутрь Владислава Бакальчука, мужа основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, и его сотрудников. Об этом сообщил сам Бакальчук, слова которого передает Shot.

«Охрана БЦ отказалась пропускать меня и моих сотрудников, мотивируя тем, что мы «непонятные люди в гражданском», которых «защищают сотрудники полиции». Этот диалог есть на видео журналистов. Одному из моих коллег сказали «Пошел вон, бомж!» Но никто не ожидал, что начнется стрельба», — сказал он.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на станции «Динамо».

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее работник БЦ рассказал о конфликте и стрельбе в офисе Wildberries.