Врач дала советы, которые помогут высыпаться

Привычка ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время в будни и в выходные дни поможет наладить самочувствие и высыпаться. Об этом RuNews24.ru рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep Ирина Завалко.

По ее словам, для улучшения качества сна важно избегать яркого света, а также отказаться от просмотра телевизора, работы или игр на компьютере и планшете вечером. За четыре часа до сна врач рекомендует отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, кофеинсодержащих напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада, потому что в них содержатся стимулирующие вещества. За час до сна можно принять ванну, заняться любимым хобби, медитацией или другими расслабляющими действиями.

«Спальню тоже важно подготовить ко сну: проветрить, установить комфортный температурный режим, подобрать удобные подушку, матрас и постельные принадлежности, чтобы утром вы не чувствовали боли и дискомфорта. <...> Если вы выполняете все рекомендации, нормально спите, но все равно просыпаетесь разбитыми, важно вовремя обратиться к сомнологу для диагностики», — заключила Завалко.

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин до этого говорил, что здоровый сон нужно определять не количеством часов отдыха, а качеством.

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