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Премьеру Британии предрекли скорую отставку из-за подарков миллиардера

Политолог Акимов: премьеру Британии Стармеру грозит отставка из-за скандала

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Global Look Press

Недовольство британцев премьером Киром Стармером растет. Это связано не только с громким скандалом из-за подарков миллиардера его жене, но и с риторикой по вопросу поддержки Украины, объяснил политолог Александр Акимов в эфире НСН.

Напомним, Страмер нарушил правила декларирования расходов — он в отчете не указал расходы на покупку одежды для его жены Виктории Стармер. Спонсировался шопинг супруги деньгами финансового донора — бывшего главы интернет-магазина модной одежды Asos, пэра от Лейбористской партии лорда Вахида Алли. Этот скандал сильно подмочит репутацию политика на фоне итак растущего недовольства его позиции по Украине, считает эксперт.

Сейчас в Британии политическая обстановка и без того отличается «турбулентностью», не решенными остаются вопросы повышения зарплат, реформ, миграционной политики и другие. На этом фоне скандал с премьером будет особенно сильным.

«Напомню, что Сунак не пользовался особой популярностью в британском обществе, особенно в последние месяцы своего пребывания на посту премьер-министра. В принципе, сейчас то же самое может произойти и с Киром Стармером и той партией, которую он представляет, партией лейбористов», — считает Акимов.

Завершится все это может отставкой Стармера – на него попытаются списать все основные провалы и просчеты внутренней политики. Главные противники премьера уже начали это делать, заключил политолог.

Ранее премьера Великобритании обвинили во втягивании Запада в войну с Россией.

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