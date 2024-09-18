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Россиян предупредили об угрозе взрыва смартфонов из-за взрывчатки

Глава Telecom Daily Кусков: в смартфоны тоже могли заложить взрывчатку

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Shutterstock

После массовых взрывов пейджеров в Ливане появилась угроза, что то же самое может произойти и со смартфонами – в них тоже могли заложить взрывчатку. Чтобы исключить риски, покупать смартфоны следует строго у официальных поставщиков, заявил НСН гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт назвал очевидным, что в пейджеры внесли детонирующие комплектующие на этапе производства или логистики.

«Конечно, желательно приобретать технику у прямых поставщиков в официальных магазинах, чтобы не было подобных ситуаций в будущем», – подчеркнул он.

К подобным инцидентам с пейджерами может привести и обычный перегрев. Такие случаи, к примеру, нередко происходят с аккумуляторами смартфонов, считает специалист. Он также отметил, что ситуация в Ливане приведет к тщательной проверке устройств, которыми владеют люди на высокопоставленных должностях – это должно минимизировать риски.

«За современную историю таких ситуаций с таким охватом людей в потребительской части не было», – заключил эксперт.

Напомним, накануне более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Устройства пользователей – членов «Хезболлы» взрывались у людей, занимавшихся повседневными делами. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них – один восьмилетний ребенок. Правительство Ливана назвало это израильской агрессией.

Ранее была названа вероятная причина взрыва Израилем пейджеров в Ливане.

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