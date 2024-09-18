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Мосгордума сформировала структуру нового созыва

Депутаты определили руководящий состав и структуру Мосгордумы VIII созыва

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании VIII созыва, сообщается на сайте Мосгордумы.

По результатам голосования председателем Мосгордумы стал Алексей Шапошников.

«В восьмом созыве Мосгордумы сформировалась сильная команда депутатов. Каждый – настоящий профессионал в своей сфере», — отметил Шапошников.

Также Степан Орлов и Людмила Гусева стали заместителями председателя столичного парламента.

Столичный парламент единогласно принял постановление Московской городской думы «О структуре Московской городской Думы». Депутаты утвердили структуру Московской городской думы, а также определили перечень комиссий, председатели и заместители председателей которых осуществляют деятельность на профессиональной постоянной основе.

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