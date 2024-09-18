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В Саратовской области отец с сыном отбили ребенка у педофила

Отец с сыном в Саратовской области смогли отбить девочку у педофила

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sarinform.ru/Следственный комитет Саратовской области

В Саратовской области отец и сын Алексей и Кирилл Беляковы смогли отбить семилетнюю девочку у педофила. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Руководитель Марксовского межрайонного следственного отдела СК Анастасия Тюрина вручила мужчинам благодарности. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Марксовском районе в лесу около села Ястребовка в мае 2024 года. Беляковы проходили мимо места, где злоумышленник пытался надругаться над ребенком. Они смогли задержать его и вызвали полицию.

«В итоге суд признал педофила виновным. Ему назначили 20 лет колонии строгого режима», — добавили в сообщении.

13 сентября сообщалось, что правоохранители Свердловской области задержали мужчин, ранее судимых за домогательства в отношении детей. Мужчины, по словам собеседника, отправились на территорию заброшенной фермы, где у них находилась плантация с коноплей. В беседе с правоохранителями они пояснили, что собирали траву только для личного пользования.

Ранее сотрудника частной школы в российском городе заподозрили в педофилии.

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