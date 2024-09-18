В Запорожской области создадут реестровое казачье войско

Всероссийское казачье общество рассматривает формирование казачьих организаций в Запорожской области как некий мобилизационный резерв, сообщил начальник отдела по работе с национальными, религиозными и казачьими организациями департамента внутренней политики администрации губернатора и правительства Запорожской области Артем Шарлай. Его слова приводятся в Теlеgram-канале «Российское казачество».

Он отметил, что на территории Запорожской области казачество будет только реестровое, т.е. оплачиваемое из бюджета.

«Страна нуждается в бойцах. Зачем нужен казак, если он не воюет или не готов воевать?» — заявил Шарлай.

Сообщается, что в каждом городском округе нового субъекта РФ будет сформировано по две первичные казачьи организации, в муниципальном — по одной. На их базе будут создаваться отделы, а уже из них — общий округ.

Напомним, в феврале на Большом круге российского казачества атаман ВсКО Виталий Кузнецов объявил о воссоздании Запорожского казачьего войска.