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Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для жителей Торопца

Глава Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца

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Подслушано Торопец/vk.com

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированного населения Торопца после пожара, вызванного падением обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается на странице администрации региона во ВКонтакте.

Кроме того, глава региона поручил обеспечить правопорядок на территории, где была проведена эвакуация, и организовать «помощь населению в пунктах временного размещения».

В данный момент в Торопце работают все экстренные службы.

Telegram-канал Mash сообщает, что в результате атаки беспилотников на Торопец пострадали 17 человек.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эвакуация проводится с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и локализуется пожар.

Ранее сообщалось, что из-за падения беспилотника в Торопце начался пожар.

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