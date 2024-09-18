Следствие потребовало продлить арест экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову

Следственный комитет России потребовал продлить срок ареста экс-заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову и двум другим фигурантам дела о мошенничестве. Об этом стало известно из картотеки на сайте Басманного суда Москвы.

Согласно опубликованной информации, в суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей Булгакову, Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу.

15 сентября суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, вместе с Булгаковым проходящим фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию.

Подробнее о деле – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны стало потерпевшей стороной в деле о некачественных сухпайках.