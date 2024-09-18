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Врач оценил, опасно ли ставить капельницы от запоя

Врач Гришин: ставить капельницы от запоя дома может быть опасно

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Gerry Broome/AP

Капельницы, которые применяют для лечения людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, лучше ставить в стационаре. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, главный врач АСД-центра Максим Гришин.

По его словам, оказывать реанимацию на дому может быть опасно. При этом он уточнил, что последствия будут зависеть от состояния пациента и наличия у него хронических заболеваний.

«Есть понятие абстинентного синдрома, синдрома отмены. Если легкой степени тяжести или средней — то мы говорим о домашних условиях, возможно, а если говорим о средней или тяжелой — то уже стационарное обслуживание. Естественно, плюс стационара в том, что это круглосуточное наблюдение, это наблюдение персонала. На дому доктор приехал и уехал. Здесь выбор должны делать сами пациенты, что они хотят», — добавил Гришин.

Если же пациент не согласен на госпитализацию, родственникам стоит проверить лицензию на соответствующий вид медицинского обслуживания, заключил он.

Накануне сообщалось, что в Красноярском крае задержали банду медиков после трагедии с участием трех пациентов. За деньги они выезжали к россиянам на дом и ставили «антипохмельные» капельницы с психотропными препаратами. Свои услуги «черные наркологи» продвигали через сайт, у них даже работал собственный колл-центр. Троих подозреваемых уже отправили под арест. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач оценила безопасность витаминных капельниц.

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