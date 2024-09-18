В Уссурийске вспыхнул склад со стройматериалами

В Уссурийске произошел крупный пожар на складе стройматериалов. Об этом сообщает МЧС России.

«В Приморье горят 5 зданий на 3 000 квадратных метрах. Тушат 71 специалист и 19 единиц техники. Также планируется привлечь 2 пожарных поезда из Сибирцево и Владивостока», — сообщили в ведомстве.

На данный момент причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших не было, ликвидация пожара продолжается.

Незадолго до этого сообщалось, что четверо спасателей пострадали при тушении пожара в автосервисе в Ярославле. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В начале сентября в Ярославле горела гостиница «Яръ». Из здания пришлось эвакуировать 15 человек. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 25 спасателей и семь единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Ранее в поселке ЛНР десятки пациентов дома престарелых были эвакуированы из-за природного пожара.