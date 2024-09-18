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«Проснулся от взрывов»: в Торопце заметили не менее 15 дронов ВСУ

В Торопце очевидцы сообщили о 15 беспилотниках

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Подслушано Торопец/vk.com

Ночью 18 сентября очевидцы заметили над Торопцом Тверской области по меньшей мере 15 беспилотников. Об этом «Газете.Ru» сообщила дочь местного жителя София. 

По ее словам, от осколков беспилотников пострадала не только база с боеприпасами, но и ряд жилых домов Торопца и соседних деревень, включая Знаменское (деревня в Торопецком районе). 

«Отец проснулся от взрывов, схватил документы, в этот момент в дом прилетел осколок БПЛА. Ему ранило лицо и тело, — рассказывает София. — Тяжелых эвакуировали в больницу, а таких, как мой отец, высадили на остановке около поселка Плоскошь (поселок в Торопецком районе). Сейчас отца забрал старший брат и везет в другой город». 

Первое сообщение об атаке БПЛА на Тверскую область поступило в 3:31. Губернатор Игорь Руденя отметил, что на место происшествия выехали все экстренные службы, включая руководство ГУ МЧС по региону.

Ранее власти Торопца объявили эвакуацию мирных жителей после атаки БПЛА.

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