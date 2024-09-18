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Задержание членов женской террористической ячейки в Татарстане попало на видео

ФСБ показала видео задержания членов женской террористической ячейки в Татарстане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания членов женской ячейки террористической организации в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости.

На видеозаписи видно, как силовики выламывают дверь и заходят в частный дом, в котором находятся женщины — участницы террористической ячейки. Во время обыска сотрудники спецслужбы обнаружили в помещении большое количество запрещенной экстремистской литературы.

Отмечается, что после обыска женщин увезли в отделение полиции.

До этого Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщал, что силовики выявили женскую ячейку террористической организации в Татарстане.

По информации силовиков, участницы ячейки занимались распространением идеологии, основанной на доктрине создания всемирного халифата.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников говорил, что сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что ФСБ с начала года предотвратила 110 терактов в России.

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