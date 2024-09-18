В Кемеровской области пенсионерка перепутала педали и переехала знакомую

Жительница Кемеровской области попала под машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. На кадрах с места инцидента заметно, как в машину садится ребенок. Рядом находятся две пожилые женщины, в этот момент автомобиль начинает двигаться с места.

Одна из пенсионерок садится в салон, за руль, пока вторая находится у двери со стороны пассажирского сидения. Водитель пытается остановить машину, но в какой-то момент средство передвижения резко сдает назад и сбивает женщину. После этого машина проехалась по животу и груди россиянки.

По данным источника, 75-летняя пенсионерка за рулем перепутала педали, поэтому наехала на знакомую.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации, ей оказывают всю необходимую помощь. О характере травм не сообщается. Обращался ли кто-то в правоохранительные органы также неизвестно.

Ранее россиянин переехал лежавшего на дороге человека и скрылся.