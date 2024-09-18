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Блогер Милохин не приедет в Россию после поджога дома отца

SHOT: блогер Милохин отказался возвращаться в РФ после поджога дома отца

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер Даня Милохин не приедет домой, несмотря на ситуацию с поджогом дома его приемного отца. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам самого родителя, сын, на данный момент проживающий в Дубае, уже интересовался, чем может помочь после произошедшего. Однако возвращаться в РФ блогер не планирует.

«Речи о приезде Милохина в Россию сейчас не идет — возвращаться на родину он не собирается», – сообщается в публикации.

Как рассказал приемный отец молодого человека, блогер постоянно связывается с близкими, чаще они обмениваются сообщениями, иногда созваниваются.

Мужчина добавил, что поджигателя до сих пор ищут. Специалисты ответственных ведомств изъяли камеры и допросили соседей. Во время пожара в доме никто не спал, поэтому огонь оперативно потушили.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад.

Ранее в Петербурге иностранка подожгла магазин и скрылась с места.

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