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Грузчика задержали за нападение на семиклассницу в подъезде в Петербурге

В Петербурге грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в подъезде

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Global Look Press

В Петербурге 39-летнего грузчика задержали по подозрению в нападении на семиклассницу в подъезде. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали мужчину, который, предположительно, напал на ребенка. Им оказался неоднократно судимый ранее грузчик коммерческого предприятия.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Ворошилова. Взрослый мужчина зашел в лифт вместе с 13-летней девочкой, доехал с ней до последнего этажа, а затем, выйдя из подъемника, напал на нее. Незнакомец угрожал школьнице ножом и пытался затащить на черную лестницу.

Однако девочка начала кричать и тем самым спугнула злоумышленника. Помощь врачей после произошедшего ребенку не потребовалась.

Ранее москвичка обманула доверчивого насильника и избежала надругательства.

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