«Хезболла» пообещала ответить на взрыв пейджеров в Ливане

«Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за взрыв пейджеров в Ливане. Об этом говорится в заявлении движения по инциденту со взорвавшимися устройствами, сообщает РИА Новости.

«Исламское сопротивление в Ливане продолжит свои операции в поддержку Газы, как и раньше — это процесс непрерывный, но отдельный от жесткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник», — заявили представители организации.

Вечером 17 сентября в Ливане сдетонировали пейджеры, в результате взрывов пострадали не менее четырех тысяч человек. Минздрав страны объявил экстренный режим в больницах.

Предварительные данные указывают на то, что взрывы стали результатом кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, разосланного через закрытый канал.

Al Jazeera со ссылкой на источники сообщила, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до их прибытия в Ливан.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.