Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, сколько мигрантов нужно российской экономике

Специалист по кадрам Борисова: России нужно до 1,1 млн трудовых мигрантов в год

close
Максим Блинов/РИА Новости

России нужно ежегодно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн трудовых мигрантов, а к 2030 году из-за демографического кризиса дополнительно потребуются порядка 2 млн иностранных работников. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.

По ее словам, в стране не хватает представителей рабочих специальностей, особенно в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. В этих сферах отношение количества резюме к вакансиям составляет 2,5:1.

«Уже сейчас в Калининграде не хватает поваров, на Алтае — фрезеровщиков, токарей, наладчиков, пищевиков и работников торговли, в Томской области — сотрудников обрабатывающей промышленности, торговли, пищевой и оборонной отраслей, в Красноярске — металлургов, строителей, сотрудников ЖКХ, образования», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Подробнее о том, может ли Россия обойтись без иностранной рабочей силы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируется ограничить работу мигрантов по патенту в сферах общественного питания, здравоохранения и образования.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами