В Минздраве рассказали о перевозке в Москву пострадавших в Челябинске школьников

Учащиеся школы №68 в Челябинске, подвергшиеся нападению со стороны одноклассника, были доставлены в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. Как сообщает Минздрав РФ, школьники перенесли транспортировку удовлетворительно.

По словам главы Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрия Прометного, 13-летних девочек, которые получили в ходе нападения черепно-мозговые травмы и были прооперированы в клинике Челябинска, поместили в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии. Их состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Еще одного ребенка, 13-летнего мальчика, направили в центр «Кораблик», в котором он пройдет комплексную процедуру реабилитации.

16 сентября ученик школы пронес в образовательное учреждение молоток, с которым впоследствии атаковал одноклассников и преподавателей. В результате пострадали четыре человека — трое подростков и один учитель.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, после чего его доставили в психоневрологическую больницу. Следственный комитет РФ после произошедшего возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске.