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Мигранты стали отказываться от поездок в Россию в пользу Южной Кореи

Экономист Ивахнюк: мигранты стали предпочитать России Европу и Южную Корею

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Многие граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, которые традиционно приезжали в Россию на заработки, теперь предпочитают Южную Корею, Саудовскую Аравию, Великобританию, Израиль, Турцию, Германию и другие страны. Об этом Газете.Ru рассказала доктор экономических наук, член Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике Ирина Ивахнюк.

«Изменения векторов трудовой миграции из стран Центральной Азии начали проявляться лет 6-7 назад, но в последние годы этот тренд приобрел большую отчетливость и институционализацию — появились межправительственные соглашения о трудовой миграции, программах привлечения рабочей силы и т.д.», — объяснила Ивахнюк в беседе с «Газетой.Ru».

Подробнее о том, может ли Россия обойтись без иностранной рабочей силы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что посольство Таджикистана рекомендовало гражданам не ездить в Россию из-за «режима усиленного контроля въезда».

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