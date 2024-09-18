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Жителям атакованного БПЛА Торопца рассказали об эвакуации из города

Жителей атакованного БПЛА Торопца проинструктировали насчет эвакуации из города

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Администрация Торопецкого муниципального округа Тверской области проинструктировала местных жителей, которые должны срочно эвакуироваться с места сильного пожара в городе Торопец. Соответствующий пост опубликован на официальной странице округа в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям местных властей, на Базарной площади Торопца стоят автобусы для эвакуации из города. Транспортные средства будут двигаться по трассе М9 в сторону города Западная Двина.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эвакуация проводится с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и локализуется пожар. В правительстве региона заявили, что власти предпринимают все «необходимые мероприятия».

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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