Арест счетов фигуранта дела о сухпайках для армии посчитали законным

Суд в Москве посчитал законным арест счетов Игоря Котельникова, который является фигурантом дела о хищении 1,3 млрд рублей при поставках некачественных сухпайков российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о 10 счетах Котельникова в одном из российских банков. Под арестом также оказались счета его сына. По версии следствия, бизнесмен был посредником, который за «откаты» гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством.

На момент ареста его счетов гражданских исков в отношении фигуранта дела подано не было, но они, пишет агентство, «могут появиться в любой момент следствия».

15 сентября суд в Москве продлил арест другим фигурантам дела — топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Их обвиняют в завышении цены на продукцию, качество которой не соответствовало условиям договора.

До этого сообщалось, что в деле могут появиться новые обвиняемые.

Ранее сообщалось, что в ВС РФ за два года поставили более 9,1 млн некачественных сухпайков.