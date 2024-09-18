Маск назвал условие для выживания человечества

Человечеству необходимо освоить межзвездные перелеты, чтобы выжить. Об этом заявил американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

По его словам, «сегодня-завтра» может произойти импактное событие, при котором комета столкнется с планетой, или же Землю уничтожит расширение Солнца.

«Стать космической цивилизацией или исчезнуть — вот два единственных варианта», — подчеркнул Маск.

До этого глава SpaceX прогнозировал, что человеческой цивилизации необходимо продержаться миллион лет для колонизации галактики.

Он заявлял, что человечество может высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будет жить там в самодостаточном городе. Первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года.

При этом Маск сообщал о том, что США никогда не отправят космический корабль с колонизаторами на Марс, если кандидат от демократов Камала Харрис победит на предстоящих президентских выборах 5 ноября.

Также миллиардер выступил с предложением создать на Луне базу с постоянным населением.

Ранее SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов.