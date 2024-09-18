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В деле бывшего районного военкома Москвы могут появиться новые обвиняемые

ТАСС: в деле экс-военкома Тригилева могут появиться новые фигуранты

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Depositphotos

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле бывшего военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

В решении суда об аресте бывшего военкома говорится о том, что Тригилев знает данные «фигурантов, которые в настоящее время следствием продолжают устанавливаться».

Также в документе подчеркивается, что если бы экс-военком находился на свободе, то мог бы сокрыть следы преступлений, уничтожить доказательства и оказать воздействие на участников судопроизводства.

Об аресте Тригилева сообщалось 5 июля. Его обвиняют в совершении трех преступлений по части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, он получил взятки от трех человек за подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Аналогичное обвинение предъявили начальнику отделения военного комиссариата Преображенского района Москвы Игорю Титовцу.

Ранее сообщалось, что Тригилев решил отправиться в зону проведения специальной военной операции.

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