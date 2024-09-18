Американскому сержанту Дмитрию Арканникову вручили Похвальную медаль армии США за помощь в подготовке солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Награждение состоялось после учений в Германии. В качестве обоснования для вручения медали указывались его заслуги «в качестве лингвиста», а также «преодоление языкового барьера между военнослужащими армии США и ВСУ». Арканников владеет русским и английским языками, отмечает издание.

Представители киевской армии вручили Арканникову несколько бутылок со спиртными напитками, а также предметы гардероба с украинской символикой.

По данным РИА Новости, Арканников занимается сборами для штурмовой гвардейской бригады национальной гвардии Украины.

Накануне сообщалось, что число прошедших военное обучение в Евросоюзе украинцев достигло 60 тысяч. До конца зимы планируется обучить еще 15 тысяч человек, проинформировал пресс-секретарь Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

До этого украинский боец заявил о готовности делиться с россиянами опытом обучения в Великобритании.

Ранее в Times заявили, что бойцов ВСУ готовили в Великобритании перед вторжением в Курскую область.