Свыше тысячи членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за подрыва пейджеров

Почти 1500 членов шиитской группировка «Хезболла» в Ливане потеряли зрение из-за взрыва пейджеров. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

По данным The Times of Israel, Национальная разведывательная служба Израиля Моссад установила в батареи пейджеров шиитской группировки «Хезболла» взрывчатку и инициировала их подрыв.

Детонация пейджеров случилась вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Издание Al Jazeera написало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, в какой момент пейджеры «Хезболлы» оснастили взрывчаткой.