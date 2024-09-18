Свыше тысячи членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за подрыва пейджеров

Почти 1500 членов шиитской группировка «Хезболла» в Ливане потеряли зрение из-за взрыва пейджеров. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.
По данным The Times of Israel, Национальная разведывательная служба Израиля Моссад установила в батареи пейджеров шиитской группировки «Хезболла» взрывчатку и инициировала их подрыв.
Детонация пейджеров случилась вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».
Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.
Издание Al Jazeera написало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.
В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, в какой момент пейджеры «Хезболлы» оснастили взрывчаткой.