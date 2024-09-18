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Названы способы улучшить интернет на даче и в загородном доме

Улучшить мобильный интернет на даче можно при помощи дополнительных антенн

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Depositphotos

Улучшить качество мобильного интернета на даче или в загородном доме можно при помощи дополнительных антенн, mesh-систем или специальных роутеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Качество сигнала мобильного телефона за городом зависит от удаленности от вышек сотовой связи и препятствий (деревья, рельеф местности, здания).

Часть проблем можно решить самостоятельно. Один из способов усилить сигнал роутера или модема — установка внешней антенны, направленной в сторону ближайшей вышки. Кроме того, можно попробовать сменить мобильного оператора.

Еще один способ — организация mesh-системы из Wi-Fi-роутера и двух-пяти модулей-ретрансляторов. В таком случае главный передатчик обменивается с ними данными по выделенному каналу, не занимая основной Wi-Fi-канал, к которому подключаются телефоны, ноутбуки и телевизоры.

В зависимости от комплекта один или несколько модулей могут быть подключены к интернету напрямую по проводу, что дополнительно повышает стабильность работы сети. Размещение ретрансляторов на разных этажах дома поможет повысить скорость и стабильность соединения. На покупку такой системы потребуется не менее 5,5 тыс. рублей.

Помимо этого, можно приобрести роутеры с сим-картой и возможностью подключения внешних антенн. Они обладают большим коэффициентом усиления в сравнении со смартфонами и планшетами. Их стоимость начинается от 2 тыс. рублей.

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