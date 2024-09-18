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Суд рассмотрит вопрос об освобождении Шпигеля

Суд в Москве рассмотрит вопрос об освобождении Шпигеля по состоянию здоровья

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РИА «Новости»

Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об освобождении главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 18 сентября в 9:30», — говорится в сообщении.

Шпигель в ходе следствия и рассмотрения уголовного дела неоднократно жаловался на свое здоровье. В августе из-за проблем с ним врач запретил экс-сенатору участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор более шести часов.

Глава фармацевтической компании проходит по одному делу с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года бывший глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов. За них экс-губернатор обеспечивал заключение госконтрактов с компанией ОАО «ФАРМАЦИЯ».

30 августа приговоры Белозерцева и Шпигеля вступили в силу. Решение было принято после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Мосгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор.

Ранее в Госдуме заявили, что борьба с коррупцией должна происходить открыто и гласно.

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