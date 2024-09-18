Суд рассмотрит вопрос об освобождении Шпигеля

Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об освобождении главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 18 сентября в 9:30», — говорится в сообщении.

Шпигель в ходе следствия и рассмотрения уголовного дела неоднократно жаловался на свое здоровье. В августе из-за проблем с ним врач запретил экс-сенатору участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор более шести часов.

Глава фармацевтической компании проходит по одному делу с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года бывший глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов. За них экс-губернатор обеспечивал заключение госконтрактов с компанией ОАО «ФАРМАЦИЯ».

30 августа приговоры Белозерцева и Шпигеля вступили в силу. Решение было принято после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Мосгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор.

Ранее в Госдуме заявили, что борьба с коррупцией должна происходить открыто и гласно.