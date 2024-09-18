Подозреваемый в покушении на Трампа бродяжничал в Киеве

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут бродяжничал в Киеве. Об этом сообщает журнал Time.

«Раут был «по сути бездомным» в Киеве», — пишет издание.

Порой он останавливался на базах или в казармах украинской армии. По данным The New York Post, Райан Уэсли Раут пытался вступить в ряды иностранных наемников в Вооруженных сил Украины, но его туда не приняли, так как посчитали «чокнутым».

До этого сообщалось, что 16 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее в покушении на Трампа увидели божественное вмешательство.