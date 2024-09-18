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В Ярославле загорелся склад

В Ярославле горит склад с ГСМ и покрышками площадью 450 кв. м

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МЧС Ярославской области

В Ярославле горит одноэтажное здание площадью 450 кв. м, которое, предварительно, является складом с покрышками и горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС по Ярославской области.

«На улице Механизаторов, 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ», — сказала представитель ведомства.

По ее словам, информация о пострадавших уточняется.

17 сентября власти Луганской народной республики (ЛНР) ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за ситуации с пожарами.

Накануне в МЧС сообщили, что в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР загорелась сухая трава. В результате огонь перебросился на лес и село Валуйское. Из-за ситуации с пожарами город Первомайск оказался обесточен.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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