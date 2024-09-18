Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за подрыва пейджеров в Ливане

Авиакомпании Air France и Lufthansa приостановили рейсы в Израиль, опасаясь возможного ответа шиитской группировки «Хезболла» за массовый подрыв пейджеров в Ливане. Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, Air France отменила свои рейсы в Тель-Авив на следующие 48 часов. А немецкая Lufthansa «немедленно прекратила» свои полеты в Израиль.

Также авиаперелеты на 48 часов отложили Brussels Airlines и Swiss International Air Lines.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Позже в США предупредили Израиль о возможном ответе «Хезболлы» за взрывы пейджеров в Ливане.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.