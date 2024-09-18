Назван овощ, пользу которого сильно недооценивают россияне

Картофель — уникальный и сильно недооцененный потребителями продукт. В небольшой порции этого корнеплода содержится до 30% суточной нормы витамина C, рассказал «Газета.Ru» заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Помимо этого в нем есть витамины группы B, витамин К, необходимый для синтеза белка и усвоения кальция, железо и ценный для сердца калий. Картофель также богат нуклеиновыми и аминокислотами, природными сахарами», — отметил он.

Благодаря растительной клетчатке при употреблении картофеля повышается работоспособность и выносливость, что способствует дополнительному сжиганию калорий. Витамины А, В и С, содержащиеся в картофеле, положительно влияют на выработку коллагена, насыщение тканей кислородом, метаболизм и замедление процессов старения, а витамин Е помогает доставлять кислород к подкожным тканям. Маски, компрессы или растирания картофельным соком восстанавливают упругость и гладкость кожи, избавляют от морщин и темных кругов под глазами.

«Сегодня на прилавках магазинов и фермерских рынков появляются в продаже и новые сорта картофеля с мякотью необычного цвета — красноватого или густо-фиолетового. В клубнях такого картофеля мало крахмала и содержатся антоцианы и каротиноиды — вещества, которые могут блокировать вредное воздействие свободных радикалов и снижать риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — предупредил он.

Свежеприготовленный картофельный сок обладает мочегонным, ранозаживляющим и антиангинным действием, способствует выводу из организма токсинов и ядов биологического происхождения. Кроме того, сок картофеля оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, печени, эндокринной системы, снижает кровяное давление, устраняет отечность, ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет.

«Помимо общего оздоровления организма, сок картофеля способствует похудению. Однако стоит помнить о том, что если вы решите применять сокотерапию для снижения веса, нужно придерживаться определенных правил и не употреблять картофельный сок дольше 14 дней подряд», — отметил эксперт.

Важно правильно готовить картофель, чтобы сохранить его полезные свойства. Так, больше всего витамина С сохраняется при тушении, при варке и приготовлении во фритюре значительно разрушаются витамины группы В и теряются минералы. А вот к набору лишнего веса картофель может привести только в том случае, если его употреблять в жареном виде, резюмировал Куликов.

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