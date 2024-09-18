Две трети россиян отдают предпочтение производителям из родного региона

Больше половины опрошенных россиян (57%) отметили, что при покупке товаров на маркетплейсах смотрят на информацию о производителе. Это показало исследование «Яндeкс. Маркет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего на это обращают внимание в категориях «продукты питания» (65%), «уходовая и декоративная косметика» (44%), «товары для дома»(32%), «детские товары» (30%), «товары для животных» (22%) и «одежда» (19%).

В выборе между иностранным и российским брендом только 3% респондентов всегда покупают импортный товар. Подавляющее большинство (97%) отдают предпочтение российским производителям, где 88% берут только отечественные бренды в определенных категориях товара, а 9% — всегда.

В случае выбора между двумя российскими брендами 66% респондентов предпочтут производителя из их родного региона. Поэтому 83% пользователей при покупках специально обращают внимание на разделы наподобие «Сделано в Иваново», «Сделано в Москве» и такие же отметки на карточках.

Самыми «сильными» региональными брендами россияне назвали тульский пряник, гжельскую керамику, адыгейский сыр, вина Кубани, вологодское масло и ивановский трикотаж.

Ранее россиянам назвали продукты, богатые коллагеном.