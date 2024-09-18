Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две трети россиян отдают предпочтение производителям из родного региона

Две трети россиян предпочитают производителей своего родного региона

close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины опрошенных россиян (57%) отметили, что при покупке товаров на маркетплейсах смотрят на информацию о производителе. Это показало исследование «Яндeкс. Маркет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего на это обращают внимание в категориях «продукты питания» (65%), «уходовая и декоративная косметика» (44%), «товары для дома»(32%), «детские товары» (30%), «товары для животных» (22%) и «одежда» (19%).

В выборе между иностранным и российским брендом только 3% респондентов всегда покупают импортный товар. Подавляющее большинство (97%) отдают предпочтение российским производителям, где 88% берут только отечественные бренды в определенных категориях товара, а 9% — всегда.

В случае выбора между двумя российскими брендами 66% респондентов предпочтут производителя из их родного региона. Поэтому 83% пользователей при покупках специально обращают внимание на разделы наподобие «Сделано в Иваново», «Сделано в Москве» и такие же отметки на карточках.

Самыми «сильными» региональными брендами россияне назвали тульский пряник, гжельскую керамику, адыгейский сыр, вина Кубани, вологодское масло и ивановский трикотаж.

Ранее россиянам назвали продукты, богатые коллагеном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами