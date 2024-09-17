Эксперт допустил возможность установки взрывчатки в пейджеры «Хезболлы»

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Пейджеры шиитского движения «Хезболла» в Ливане могли специально начинить взрывчаткой. Об этом заявил генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков, сообщает РБК.

«Очевидно, это была какая-то преднамеренная, спланированная акция», — подчеркнул он.

Кусков обратил внимание на то, что пейджер может взорваться, но «один из миллиона», а не все сразу.

По словам руководителя компании Zecurion Алексея Раевского, взорвать такой приемник можно лишь двумя способами: удаленно инициировать перегрев батареи или же заранее установить в него взрывчатку.

При этом перегреть батарею можно с помощью определенного перепрограммирования, высказал мнение ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Если используется встроенный аккумулятор, у аккумулятора снимаются ограничения защитные на перегрев и прочие вещи. Это возможно на недорогих, дешевых моделях», — объяснил он.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Иране заявили, что «Хезболла» будет бить вглубь Израиля.