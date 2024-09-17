В Москву доставили пострадавших челябинских школьников

Троих пострадавших в школе в Челябинске детей доставили в Москву на лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Челябинска. Самолет Ан-148 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медицинских центров», — сообщили в МЧС.

16 сентября школьник с молотком напал на одноклассников и учителей в Челябинске. Пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась остановить подростка.

В 9:03 ученикам и учителю удалось отбиться от подростка, и тот выбежал из кабинета. Он спрятался в туалете и попытался покончить с собой. Его задержали и доставили в психоневрологический диспансер.

До этого уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что атака на школу в Челябинске могла быть связана новым аналогом «Синего кита».

Ранее подросток жестоко избил девочку в лесу на Урале.