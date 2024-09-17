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США расследуют всплеск импорта урана из Китая

Reuters: администрация Байдена расследует всплеск импорта в США урана из Китая

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена начала расследование из-за резкого роста импорта урана из Китая начиная с конца 2023 года, опасаясь, что этот минерал реэкспортируется из России, сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что расследованием занимается министерство энергетики США совместно с другими профильными ведомствами. Это необходимо, чтобы обеспечить надлежащую реализацию недавно принятого закона о запрете импорта российского урана, заявил источник.

В декабре 2023 года палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта в страну низкообогащенного урана российского происхождения.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем ограничение импорта низкообогащенного урана, который произведен в РФ или одним из зарегистрированных в этой стране предприятий. При этом инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов. Данный запрет будет действовать до 2040 года.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.

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