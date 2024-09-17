VK Видео запустит новую программу монетизации контента

VK Видео запустила новую программу монетизации на платформе по модели Revenue Share. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя VK.

Модель Revenue Share предполагает разделение дохода от рекламы между рекламодателем и блогером. Теперь, авторы площадки смогут получать от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах.

При этом в VK уточнили, что программа монетизации будет доступна блогерам и авторам контента, у которых более 5 тыс. подписчиков в сообществе. При этом монетизация будет работать только на оригинальных роликах длительностью более двух минут, которые не нарушает авторские права. Кроме того, к монетизации будут доступны выпущенные ранее материалы с других площадок, но с условие сохранения прав автора и отсутствия нарушения прав третьих лиц.

Отмечается, что для тестирования новой программы в сентябре к ней подключат порядка 70 тыс. контентмейкеров. После его окончания новые условия для старых участников программы монетизации начнут действовать автоматически.

В VK рассчитывают, что доход авторов среднего уровня будет измеряться десятками тысяч рублей, а топ-авторы смогут зарабатывать до 500 тыс. руб. в месяц», — говорится в сообщении.

При этом в VK пока не раскрыли планы по выплатам авторам до конца 2025 года. Однако эксперты рекламного рынка считают, что в связи с новыми условиями суммарные выплаты авторам платформы до 2025 года могут составить до 4 млрд руб.