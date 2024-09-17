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Россиянка похитила бывшего мужа из-за раздела совместно нажитого имущества

В Егорьевске задержали женщину и троих мужчин, похитивших и избивших знакомого

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Global Look Press

В подмосковном Егорьевске полицейские задержали четверых подозреваемых в похищении местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По предварительной информации, женщина, которая приходится потерпевшему бывшей супругой, и трое ее знакомых похитили мужчину из дома на улице Горького. Потерпевшему надели на голову пакет, затем его насильно усадили в авто и вывезли к заброшенному карьеру у деревни Данилово. Там подозреваемые избивали его битой и занимались вымогательством.

«Злоумышленники требовали у него денежные средства за продажу совместного нажитого со своей бывшей супругой имущества, после чего отпустили», — рассказали в полиции.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое ранее судимых местных жителей 2004, 1994, 1986 годов рождения, а также экс-супруга потерпевшего 1990 года рождения.

Ранее в Подмосковье арестовали шестерых мужчин, похитивших бизнесмена.

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