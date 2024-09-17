Россиянин отсудил 400 тысяч рублей за ногу, раздробленную грузовиком на рабочем месте

В Свердловской области мужчина, которому на работе раздробило ногу грузовиком, отсудил у предприятия 400 тысяч рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел, когда мужчина работал товароведом в магазине крупной торговой сети, расположенном в городе Камышлове. Водитель-экспедитор автомобиля с товарами подъехал вплотную к зоне приема и в какой-то момент машина под его управлением резко дернулась назад, зажав ногу сотрудника между стеной и бортом грузовика.

Товаровед в результате нарушения требований охраны труда получил переломы костей и ссадины. Причиненные мужчине травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

В результате расследования произошедшего выяснилось, что инцидент стал результатом недостатков в организации и проведении подготовки сотрудников в сфере охраны труда. Суд взыскал с компании в пользу пострадавшего 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее россиянка отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте.