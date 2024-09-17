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Восьмилетняя девочка угнала машину матери и уехала в супермаркет в соседний город

NBC: в США восьмилетняя девочка угнала машину матери и уехала в магазин

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Shutterstock

В штате Огайо ученица начальной школы забрала ключи от машины матери и уехала в магазин в соседний город. Об этом сообщает NBC.

В полицию штата обратились родители восьмилетней девочки, семья обнаружила, что ребенок исчез из дома, из гаража также пропал автомобиль. Полицейские начали розыск машины, просмотрев записи камер уличного наблюдения, они установили, что девочка сама взяла ключи от машины села за руль и уехала в неизвестном направлении.

Автомобиль заметили на парковке возле магазина в соседнем городе, выяснилось, что школьница решила не ждать родителей и съездить за покупками в супермаркет самостоятельно. Несовершеннолетнюю передали родителям.

До этого сообщалось, что в США арестовали мужчину, который угнал автомобиль и уходил от полицейской погони с грудной дочерью на заднем сиденье. Угонщика удалось задержать, он заключен под стражу без права освобождения под залог.

Ранее школьник угнал автомобиль родителей, чтобы покататься с другом, и попал в ДТП.

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