В Липецкой области подростка ударило током при попытке сделать селфи на крыше поезда

В Липецкой области школьник забрался на крышу вагона поезда и получил удар током, пострадавшего госпитализировали с сильными ожогами. Об этом сообщает портал Gorod 48.

Инцидент произошел на станции в Чаплыгине, 17-летний юноша забрался на вагон стоявшего грузового поезда. Юноша намеревался сделать селфи, но получил удар током, подростка отбросило с крыши на железнодорожные пути.

Пострадавший выжил, с ожогами 40% тела его госпитализировали в областную детскую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее подросток упал с крыши электрички на станции Щелково после удара током.