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В Кирове пенсионерка отдала мошенникам 33 млн рублей и едва не лишилась квартиры

В Кирове пенсионерка перевела мошенникам 33 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Кирове телефонные мошенники убедили пенсионерку, что ее деньгами хотят завладеть неизвестные, женщина перевела им 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-летняя жительница Кирова. Женщина сообщила, что в течение двух недель общалась по телефону с неизвестными, которые убедили ее в том, что ее деньгами хотят завладеть аферисты.

Злоумышленники заставили пенсионерку обналичить все свои вклады и перевести средства на указанные ими реквизиты. Россиянка лишилась 33 млн рублей.

Спустя еще несколько дней аферисты снова вышли на связь с женщиной и пытались убедить ее продать квартиру, а вырученные от сделки деньги тоже «обезопасить», но риэлтор, к которому обратилась пенсионерка, догадался о том, что совершается преступление, и отговорил ее от ошибки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее омич познакомился с девушкой в соцсетях и лишился 2,4 млн рублей.

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