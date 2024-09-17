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Ставший жертвой мошенников участник СВО лишился сбережений и живет на улице

В Саратове участник СВО лишился сбережений из-за аферистов и живет на улице

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Shutterstock

В Саратове вернувшийся инвалидом с СВО мужчина стал жертвой мошенников и лишился сбережений. Об этом сообщает местное издание «Саринформ» со ссылкой на местную активистку Ирину Алешину.

По словам общественницы, мужчина участвовал на СВО в составе одной из ЧВК (какой именно, не уточняется — «Газета.Ru»). Он получил несколько тяжелых ранений и стал инвалидом-колясочником. По возвращении в Саратов, как утверждает Алешина, мужчину обманули телефонные аферисты. Он не может пользоваться банковской картой, на которую поступает его пенсия, и оплачивать жилье. По неизвестной причине, у потерпевшего также нет паспорта.

Женщина отметила, что сейчас мужчина находится в больнице. Она охарактеризовала историю как «темную», при этом подчеркнула, что в ней следует разобраться, а бросать человека в беде нельзя.

Ранее аферисты убедили мать участника СВО продать жилье за бесценок и отдать им 7,5 млн рублей.

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