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Следователи начали опрашивать военных из подразделений Пашаева

РИА Новости: по делу Пашаева опрашивают военных из подразделений, где он служил

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Владимир Трефилов/РИА Новости

По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

По словам собеседников, следователи начали вызывать на допрос некоторых военных.

Ранее сообщалось, что Пашаева в последний раз видели на передовой в июне 2024 года.

По данным информационного канала, Пашаев был вынужден покинуть 95-й стрелковый полк и перевестись в пятую бригаду из-за того, что командование полка стало объектом проверок вышестоящего начальства после появления там пользующегося известностью Алексея Блиновского.

17 сентября адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат встретился с Алексеем Блиновским и убедил того, что за денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить самого бизнесмена и его супругу Елену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Ранее стало известно, что Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительность.

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