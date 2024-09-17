Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что полезнее – сухофрукты или обычные фрукты

ОСН: сухофрукты заряжают энергией, а фрукты – утоляют жажду

close
Freepik.com

Сухофрукты – это полезный продукт, однако в рацион их нужно включать с осторожностью, учитывая все минусы. В том числе они отличаются высоким содержанием сахара и большим количеством калорий, поэтому иногда их лучше заменить обычными фруктами, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Фрукты в процессе высушивания теряют влагу, однако количество сахара в них автоматически растет. Диетологи рекомендуют есть их в умеренном количестве. К примеру, в двух финиках содержится 110 калорий и около 36 граммов сахара. Если заменить их 30 ягодами винограда, то сахара организм получит все равно меньше. Однако сухофрукты остаются хорошей заменой тортам и сладостям, подчеркивают специалисты.

В жаркую погоду лучше всегда делать выбор в пользу обычных фруктов, так как они являются источником нужной организму жидкости. А вот если человек хочет быстро подзарядиться энергией, то лучше выбрать сухофрукты. Также они полезны при проблемах с ЖКТ – к примеру, если работа кишечника нарушена, то рекомендуется перекусывать черносливом или курагой.

Напомним, врачи отмечают, что сухофрукты – это кладовая разнообразных питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Одними из самых полезных и распространенных являются курага, чернослив, финики, изюм и инжир. Так, к примеру, курагу необходимо включать в рацион людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также страдающим сахарным диабетом.

Ранее россиянам назвали самый полезный сухофрукт, необходимый при проблемах с ЖКТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами