Россиянам объяснили, что полезнее – сухофрукты или обычные фрукты

Сухофрукты – это полезный продукт, однако в рацион их нужно включать с осторожностью, учитывая все минусы. В том числе они отличаются высоким содержанием сахара и большим количеством калорий, поэтому иногда их лучше заменить обычными фруктами, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Фрукты в процессе высушивания теряют влагу, однако количество сахара в них автоматически растет. Диетологи рекомендуют есть их в умеренном количестве. К примеру, в двух финиках содержится 110 калорий и около 36 граммов сахара. Если заменить их 30 ягодами винограда, то сахара организм получит все равно меньше. Однако сухофрукты остаются хорошей заменой тортам и сладостям, подчеркивают специалисты.

В жаркую погоду лучше всегда делать выбор в пользу обычных фруктов, так как они являются источником нужной организму жидкости. А вот если человек хочет быстро подзарядиться энергией, то лучше выбрать сухофрукты. Также они полезны при проблемах с ЖКТ – к примеру, если работа кишечника нарушена, то рекомендуется перекусывать черносливом или курагой.

Напомним, врачи отмечают, что сухофрукты – это кладовая разнообразных питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Одними из самых полезных и распространенных являются курага, чернослив, финики, изюм и инжир. Так, к примеру, курагу необходимо включать в рацион людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также страдающим сахарным диабетом.

Ранее россиянам назвали самый полезный сухофрукт, необходимый при проблемах с ЖКТ.