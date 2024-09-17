Суд вынес приговор экс-замминистра природных ресурсов Алтая

Бывшего заместителя министра природных ресурсов Республики Алтай заключили на семь лет в колонию за коррупционные преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

«Собранные следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай», — сказано в сообщении.

По данным источника в силовых структурах, речь идет о Сергее Растворове.

По версии следствия, обвиняемый незаконно отказывал одной из фирм в приеме поданных ею лесных деклараций, а другой компании незаконно выделил участок для разработки недр. Также, по данным СК, он получил от одного из предпринимателей взятку пиломатериалом.

В сентябре гособвинение попросило суд приговорить к 14 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания Красноярского края, бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова по делу о взятке.

Ранее суд вынес приговоры по делу о хищении в Росгвардии.